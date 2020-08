Großeinsatz am Badesee in Rutzing (OÖ): Ein Badegast wird vermisst, nachdem er im See schwimmen war.

Um 15:11 Uhr ging der Notruf bei der Feuerwehr in Rutzing (Bezirk Linz-Land) ein: Ein Badegast soll im See untergegangen sein. Seitdem fehlt von der Person jede Spur. Die Feuerwehrtaucher suchen nach der Person - bisher ohne Erfolg.