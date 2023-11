"Bald ist heilige Nacht" - Salzburger Advent im Brucknerhaus

ÖSTERREICH verlost Tickets für die Show am 7. Dezember um 20 Uhr im Brucknerhaus.

Linz. Was 1991 vor 400 Zuschauern in der Salzburger Kollegienkirche begann, begeisterte mittlerweile 300.000 Zuschauer: Der Salzburger Advent. Mit dem neuen Programm „Bald ist Heilige Nacht!“ soll an den Erfolg der Jubiläumsshow vergangenes Jahr angeknüpft werden. Durch Innigkeit, Schlichtheit und Originalität erinnert „Bald ist heilige Nacht“ an die Weihnachten von Früher. Die alte Volkslied Textzeile – bald ist Heilige Nacht –setzt sich im Lied fort mit den Worten – Chor der Engel erwacht! Dieses Erwachen der weihnachtlichen Engel, steht im Mittelpunkt der diesjährigen adventlichen Feierstunde.

