Bauer (70) unter Hackschnitzeln begraben- tot

Der 70-Jährige wurde von den Massen erdrückt.

OÖ. Ein schrecklicher Unfall ereignete sich am Mittwochabend in Neuhofen an der Krems, Bezirk Linz-Land. Als dort ein Bauer (70) nicht von seiner landwirtschaftlichen Arbeit nach Hause kam, suchten seine Frau und die beiden Söhne nach dem Familienoberhaupt.

Weil sie den 70-Jährigen aber nirgends finden konnten, und dessen Fahrzeuge und Handys daheim waren, schlug die Familie Alarm. Bei der Suche der Polizei stellte sich heraus, dass die Hackschnitzelanlage Tage zuvor defekt gewesen war. Deshalb konzentrierten sich die Einsatzkräfte auf die Suche in diesem Bereich.

In ein Loch gefallen und begraben

Und tatsächlich wurde ein Loch, unter dem sich die Förderschnecke befand, gefunden. Weil der Verdacht bestand, dass der 70-Jährige dort hineingefallen sein könnte, wurde die Feuerwehr hinzugezogen. In einer Tiefe von 2,5 Metern fanden die Einsatzkräfte dann tatsächlich den toten Mann, begraben unter einem Haufen von Hackschnitzeln.

Der 70-Jährige dürfte versucht haben mit einer Eisenstange den Holzschnitzelhaufen zu lockern. Dabei dürfte der Mann ins Loch gestürzt sein.