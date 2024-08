Blitz schlägt in Bauernhof ein: Mehrere Tiere verletzt

Bei dem Vollbrand wurden mehrere Tiere verletzt.

Ein Blitz ist in der Nacht auf Dienstag in einen Bauernhof eingeschlagen. Das Gebäude stand schon kurze Zeit später in Vollbrand. Beim Ausbruch des Feuers waren rund 30 Schweine und 60 Rinder im Stall.

© TEAM FOTOKERSCHI ×

© TEAM FOTOKERSCHI ×

13 Feuerwehren im Einsatz

Die meisten Tiere konnten noch rechtzeitig aus dem Stall geholt werden. Mehrere erlitten allerdings Brandwunden. Bei dem Brand standen 13 Feuerwehren im Einsatz.

Die Einsatzkräfte konnten verhindern, dass die Flammen auf den Wohnbereich des Hauses übergriff. Die Schadenshöhe stand noch nicht fest.