16-Jähriger wurde ins UKH Salzburg geflogen.

In Oberösterreich hat sich ein Jugendlicher am Stephanitag durch einen Böller schwer verletzt. Der 16-Jährige habe am frühen Nachmittag in Eggelsberg auf der Ibmer Moos versucht, die Zündschnur eines Böllers zu zünden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Plötzlich sei der Böller explodiert. Der Jugendliche sei nach der Erstversorgung durch den Notarzt mit schweren Verletzungen an beiden Händen mit dem Rettungshubschrauber in das Unfallkrankenhaus nach Salzburg geflogen worden.