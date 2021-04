Bombendrohung in Zug: Polizei stürmt Waggon

Ein Mann drohte in einem Zug nach Wien mit einer Bombe.

Bomben-Alarm am Samstagmittag in Linz. Ein Passagier hatte im Zug von Vorarlberg nach Wien mit einer Bombe gedroht. Die Polizei stürmte daraufhin am Linzer Hauptbahnhof den Waggon und überwältigte den Mann.

Wie der ORF berichtet, fiel der Mann den anderen Passagieren schon während der Fahrt auf, weil er diese etwas verwirrt und eigenartig angesprochen haben soll. Als er dann mit einer Bombe drohte, alarmierte das Personal die Polizei. Am Hauptbahnhof Linz kam es dann zum Zugriff.

Die Untersuchungen laufen. Ersten Informationen zufolge soll der Mann Der Mann an psychischen Problemen leiden.

Weitere Infos folgen