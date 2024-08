Brand in Wohnung: Feuerwehrleute befreiten Hund und Katzen

Über eine Schiebeleiter holten die Einsatzkräfte die Tiere aus der Wohnung.

Brand-Alarm in Asten, Bezirk Linz-Land, am Donnerstagabend. Ein aufmerksamer Nachbar hatte den Brandgeruch in einer Wohnung in einem Mehrfamlienhaus bemerkt und die Einsatzkräfte alarmiert. Als diese eintrafen, ertönte bereits der Heimrauchmelder.

Mit Hilfe einer Schiebeleiter verschafften sich die Feuerwehrleute Zugang zu der betroffenen Wohnung. Dort stellten sie gleich eine starke Verrauchung fest, die aufgrund von verbrannten Essen entstanden war.

© Team Fotokerschi

© Team Fotokerschi

Tiere aus Wohnung geholt

Aufgrund des schnellen Eingreifens und des aufmerksamen Nachbarn sowie des Rauchmelders konnten die Tiere, die zu dem Zeitpunkt alleine in der Wohnung waren, gerettet und Schlimmeres verhindert werden. Der Golden Retriever und die beiden Katzen wurden nach ihrer Rettung von den Feuerwehrleuten betreut. Kurz darauf kam auch schon die Besitzerin am Einsatzort an.