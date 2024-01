Britischer Ex-Soldat in Linz niedergestochen

Ein 42-jähriger Brite wurde am Dienstagmorgen Opfer einer Messerattacke in der Linzer Innenstadt. Der Mann war als Tourist unterwegs, diente aber einst in der britischen Armee unter anderem in Afghanistan.

Nicht im Kampfeinsatz, sondern ausgerechnet beim Urlaub in der oberösterreichischen Landeshauptstadt erlitt der Brite eine gefährliche Verletzung. Am Dienstag gegen 8.30 Uhr morgens war der Mann am Linzer Hauptplatz unterwegs, als ein Unbekannter auf ihn losging. Der Täter dürfte sich provoziert gefühlt haben, nachdem ihn der Brite wegen seiner spärlichen Bekleidung wohl etwas zu lange angesehen hatte. Prompt zückte der Mann ein Messer und stach es dem Kriegsveteranen im Vorbeigehen wortlos in die Schulter. Täter lief in kurzer Hose herum Dabei war es kein Wunder, dass der Unbekannte Blicke auf sich zog. Der etwa 1,70 Meter große Mann sei trotz winterlicher Temperaturen nur mit kurzer, schwarzer Hose und schwarzer Oberbekleidung unterwegs gewesen. Laut Beschreibung des Briten hatte der Messerstecher außerdem kurze Haare, einen schwarzen Vollbart sowie eine Tätowierung am rechten Unterschenkel. Brite im Spital versorgt Nach dem Messerstich floh der Täter vom Ort des Geschehens, eine Fahndung verlief ohne Erfolg. Der blutende Brite bekam indes Hilfe von einem Passanten, der die Rettungskette in Gang setzte. Die tiefe Wunde wurde in einem Krankenhaus ambulant versorgt – das Messer war bis zum Knochen eingedrungen. Der britische Ex-Soldat hatte Glück im Unglück: Er befindet sich nicht in Lebensgefahr. Seinen Besuch in Linz wird er wohl eher nicht in guter Erinnerung behalten. Die Polizei sucht indes Zeugen, die bei der Ergreifung des Täters dienlich seinen können. Das Stadtpolizeikommando bittet um Hinweise unter 059133-45-3333.