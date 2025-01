Chocolatier Bachhalm verrät sein Schlankheitsgeheimnis bevor er Stammhaus umbaut

Die Familie Bachhalm erzeugt bereits seit 1928 Schokolade.

Die Familie Bachhalm baut von 7. Jänner bis 28. Februar ihr Stammhaus in Kirchdorf an der Krems in Oberösterreich um. Während des Umbaus wird die Schokolade ab Mitte Jänner in einem Pop up-Geschäft gegenüber dem Rathaus erhältlich sein. Und online natürlich auch. "Wir wollen unseren Gästen ein noch schöneres Einkaufserlebnis bieten, das perfekt zu unseren edlen Schokoladen und feinen Confiserie Kreationen passt", sagt Johannes Bachhalm, der für ausgefallene Kreationen bekannt ist.

Sein Germknödel ist natürlich nicht irgendeine Germknödel-Praline. Innen lauert feinste Vanille-Ganach (cremige Füllmasse) mit einem Hauch Germ den Geschmacksknospen auf. Powidl komplettiert das Genuss-Theater und Mohn adelt die Kugel zum "Knödel".

Das Geheimrezept dafür gilt als Betriebsgeheimnis.

Sein Schlankheitsgeheimnis verrät er hingegen schon: "Ich bin trotz Schokolade schlank, weil ich am liebsten hochprozentigen Kakao habe und mein Schokoherz und mein Schokomagen schon mit drei Stück davon zufrieden sind. Das aber immer wieder."