Erstmals in OÖ gibt es ein Müllsammelsystem, das unterirdisch verbaut ist.

Linz. Die Müllentsorgung der Zukunft ist unterirdisch, sie liegt also wirklich unter der Erde. Bei einer neu gebauten Wohnung in der oö. Landeshauptstadt kommt ein neues Abfallsammelsystem erstmals in OÖ zum Einsatz. An der Oberfläche sind Säulen sichtbar, in die der Müll geworfen wird. Unter der Erde landet der getrennte Müll dann in drei Metern Tiefe in Behältern, die 5.000 Liter fassen. Die neuen Container sparen nicht nur Platz, sie verhindern auch unangenehme Gerüche in Müllräumen. Für die Entsorgung sind künftig auch nicht mehr drei Personen nötig, ein Mann kann mit dem Kran den Container hoch heben und in den Lkw entleeren.