Edmund rockt Gmunden: Austropop trifft Gänsehaut

Die Austropop-Erfolgsband Edmund kommt am 31. Mai und 1. Juli 2025 zu Gmunden rockt und bringt ihre ganz eigene Mischung aus ehrlichen Texten, eingängigen Melodien und berührendem Sound direkt an den Traunsee. Mit Songs wie "Freindschoft" oder "Leiwand" haben sie sich längst in die Herzen der Fans gespielt. Ihr Live-Auftritt verspricht emotionale Momente, Mitsing-Stimmung und ein unvergessliches Konzerterlebnis in traumhafter Kulisse. Wer auf ehrlichen, modernen Austropop steht, darf dieses Highlight auf keinen Fall verpassen! OE24 verlost Tickets für das Spektakel am Traunsee am 1. Juni. Zum Gewinnen das Gewinnspielformular ausfüllen und dabei sein.