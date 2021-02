Einpark-Crash in Lambach: Pensionist kracht durch Denkmal

Lambach (OÖ): Ein 84-Jähriger verwechselte beim Einparken das Gas- und Bremspedal und krachte mitten durch ein Denkmal. Sein Auto blieb über einer Stiege hängen.

Der Unfall ereignete sich knapp vor 14:00 Uhr auf dem Klosterplatz in Lambach. Ein 84-jähriger Pensionist aus dem Bezirk Wels-Land wollte in eine Parklücke fahren. Dabei verwechselte er aber das Gas- und das Bremspedal und sein Auto krachte vorwärts in ein Denkmal.

Wagen blieb über Stiege hängen

Bei dem Unfall riss er einen großen Steinblock des Denkmals aus der Verankerung und kippte samt dem Steinblock über eine Stiege. Dabei wurde auch ein Geländer beschädigt und der Wagen blieb eingeklemmt über der Stiege hängen.

© laumat.at/Matthias Lauber

Pensionist über Heckklappe befreit

Der Pensionist wurde dabei unbestimmten Grades verletzt und über die Heckklappe aus dem Wagen befreit. Neben fünf Feuerwehren war auch die Rettung samt Notfallhubschrauber im Einsatz. Das Auto und das Richter-Denkmal wurden bei dem Unfall schwer beschädigt. Das Denkmal wurde vor 120 Jahren zu Ehren eines früheren Bürgermeisters aufgestellt.