Eislaufsaison startet in der City

Am Montag startet in Leonding die Eislaufsaison. 80.000 Euro nimmt die Stadt dafür in die Hand.

Endlich geht es los: Am Montag startet die Eislaufsaison vor dem Rathaus Leonding in die neue Saison. Die Stadt lässt sich den für Schlittschuhläufer und Eisstockschützen kostenlosen Eislaufplatz 80.000 Euro kosten. Noch nicht eingerechnet sind die Personalkosten. Mit Bandenwerbung konnten rund 32.000 Euro eingenommen werden. Weststrecke wieder voll befahrbar

Kufenflitzer kommen auf ihre Kosten Ab sofort ist das Eislaufen am Montag, Freitag und Sonntag von 10 bis 20 Uhr, Dienstag, Mittwoch und Samstag von 10 bis 17 Uhr und am Donnerstag von 13 bis 17 Uhr möglich.Eisstockschützen können ihrem Sport am Dienstag, Mittwoch und Samstag von 18 bis 21 Uhr und donnerstags von 9 bis 12 Uhr und 18 bis 21 Uhr nach gehen.