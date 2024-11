Erste Weihnachtsmärkte öffnen in Oberösterreich

Welser Weihnachtswelt öffnet eine Woche früher als Linzer Christkindlmarkt.

Die Welser Weihnachtswelt öffnet morgen, 15. November, als erster großer Weihnachtsmarkt Oberösterreichs wieder ihre Pforten. Die Bergweihnacht am Stadtplatz lädt zum Bummeln und Genießen ein, der Lichterpfad erhellt die Innenstadt und zaubert eine magische Atmosphäre. Beim Gösser Biergarten Advent sorgen die finnischen Fachwerksbauten, wärmenden Feuertonnen und beleuchteten Kastanienbäumen für festliche Stimmung.

In Linz verwandelt sich ab morgen der Gastgarten des Klosterhofs an der Linzer Landstraße wieder in eine glitzernde Weihnachtswelt: Bei Einbruch der Dunkelheit erleuchten zahlreiche Lichter, begleitet von tausenden roten Christbaumkugeln. Bis 5. Jänner kann man sich nicht nur mit Punsch wärmen, sondern bekommt auch eine Wärmeflasche an der Bar. Montag bis Freitag von 15 bis 21.30 Uhr, am

Die Märkte am Linzer Hauptplatz und im Volksgarten mit neuem beleuchteten Eingangsbogen öffnen dann am 23. November.