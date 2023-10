Erstes Skigebiet lockt mit Billig-Tickets

Eine Autostunde von Wien entfernt können Wintersport-Begeisterte heuer verhältnismäßig günstig Ski-Spaß genießen.

Unter dem neuen Pächter im, in letzter Sekunde geretteten, Skigebiet am Kasberg soll alles besser werden. Das Ziel ist ganz klar, dass man die Saison mit schwarzen Zahlen abschließen will. Dabei setzen die Betreiber aber überraschender Weise auf einen unüblichen Weg. Man setzt auf Billig.-Tickets, um die Skibegeisterten zu locken.

Kinder können gratis Fahren

Dafür ist die Saisonkarte sogar um fast 30 Euro billiger geworden. Erwachsene müssen im Vorverkauf (bis 19. November) nur 399 € zahlen. Auch auf Familienfreundlichkeit wird geachtet: Die Kinderjahreskarte kostet 210 €. Noch besser ist der neu eingeührte Familien-Rabatt. Wenn sich zwei Erwachsene eine Saisonkarte kaufen, darf ein Kind unter 15 Jahren das ganze Jahr gratis fahren, bei einem Kind zählt das Angebot für ein Kind unter 10 Jahren.

© Kasberg ×

Bei den Tageskarten hat man die Preise nicht verändert. für Erwachsene zahlen weiterhin 52 Euro, Kinder 24,50 €. Auch das Kombi-Ticket „Snow & Fun“ könnte Skibegeisterte locken: Um 599 € kann man zusätzlich in den Skigebieten Hochficht, Hinterstoder und am Feuerkogel ganzjährig den Pistenzauber genießen.