Fabian Wegerer kommt in den Linzer Posthof

Mit ÖSTERREICH das Konzert am 15. Oktober live erleben.

Linz. Schon als kleiner Junge besuchte der Wartberger Fabian Wegerer die Musikschule, er maturierte im Musikzweig des BRG/BORG Kirchdorf maturierte in Vokal und Jazz-Rock-Pop. Er lernte Gitarre und fing an, eigene Musikvideos zu drehen. "Ich nutzte dazu immer das Zimmer meiner Schwester, hier war die Akustik einfach am besten", sagt Wegerer. 2016 erschien die erste Single, vor wenigen Monaten wurde das erste Album eröffnet. Am 15. Oktober gastiert Wegerer im Posthof. ÖSTERREICH verlost Tickets. Zum Gewinnen ein Mail an ooegewinn@oe24.at schicken.