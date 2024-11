Flexibel, modern, nachhaltig - Wohnen im harry´s home in Linz

harry’s home Linz-Urfahr bietet mit seinem Long-Stay-Konzept die ideale Lösung für Fachkräfte, Pendler und Projektarbeiter. Mit individuell gestaltbaren Apartments, nachhaltigen Services und einer günstigen Lage kombiniert das Hotel moderne Flexibilität mit dem Komfort eines zweiten Zuhauses.

Für viele Fachkräfte, Projektarbeiter und Pendler, die für längere Zeit in Linz tätig sind, bietet das harry’s home Linz-Urfahr eine moderne und flexible Unterkunft mit Fokus auf Langzeitaufenthalte. Dank seines durchdachten Long-Stay-Konzepts ist harry’s home mehr als ein klassisches Hotel – es schafft ein Zuhause für Gäste, die für Wochen oder sogar Monate eine angenehme Unterkunft benötigen. In Linz-Urfahr, unweit der Donau und mit hervorragender Anbindung an das Stadtzentrum, kombiniert das Hotel modernes Design und heimische Atmosphäre mit der Flexibilität, die Langzeitgäste schätzen.

Geschäftsreisende und Pendler profitieren hier von einer Auswahl an geräumigen Zimmern und Apartments, die sich individuell an ihre Bedürfnisse anpassen lassen. So kann das Appartement als klassisches Hotelzimmer genutzt oder mit einer eigenen kleinen Küche ausgestattet werden – ideal für die individuelle Verpflegung nach einem langen Arbeitstag. Auch Wäsche- und Reinigungsservices sowie ein optionales Frühstücksbuffet stehen zur Verfügung, was den Aufenthalt besonders praktisch gestaltet.

Das harry’s home Linz-Urfahr bietet spezielle Long-Stay-Preise für Aufenthalte ab einer gewissen Anzahl an Nächten – attraktiv für Unternehmen und Selbstständige, die eine wirtschaftliche Lösung für längere Aufenthalte suchen. Die günstige Lage erlaubt den Gästen eine rasche Anfahrt zu Linzer Firmen und umliegenden Industriegebieten, was das Hotel zur idealen Unterkunft für Berufspendler macht. Zudem bieten gemütliche Lounges und die Möglichkeit, sich mit anderen Gästen auszutauschen, eine angenehme Atmosphäre für Entspannung und Networking.

© HHL ×

Bei harry’s home Linz-Urfahr haben die Gäste die Freiheit, selbst zu entscheiden, wie oft sie welche Angebote nutzen wollen - ob tägliche Reinigung, Parkplatz oder Wäscheservice. Der Wäscheservice und eine komplett ausgestattete Kitchenette im Zimmer machen den Aufenthalt nicht nur angenehm, sondern auch kosteneffizient. So ist Harry's Home ideal für alle, die während eines längerfristigen Einsatzes ein zweites Zuhause auf Zeit suchen.

Das Motto von harry’s home lautet: Weniger ist mehr. Die Zimmer werden ab dem dritten Aufenthaltstag gereinigt, was Ressourcen spart und den ökologischen Fußabdruck reduziert. Eine eigene Müllstation ermöglicht es den Gästen, Abfälle direkt und bequem zu trennen, wodurch der Müll umweltgerecht entsorgt werden kann. Zusätzlich legt das Frühstück in Urfahr Wert auf regionale Köstlichkeiten: Das Angebot umfasst selbstgemachte Aufstriche, regionales Brot und Gebäck sowie Wurst und Käse.Auch der Kuchen am Nachmittag wird von den Mitarbeitern gebacken. Auf ein Restaurant im Hotel wird bewusst verzichtet, da fußläufig verschiedenste Angebote für die Gäste geboten werden – im Hotel gibt es aber Flammkuchen für den kleinen Hunger.Umgeben von Grünflächen und in der Nähe der Donau, bietet das Hotel auch nach Feierabend oder am Wochenende viele Erholungsmöglichkeiten. Die Nähe zum Pöstlingberg, dem Pleschinger See und zum Donaupark lädt zur Erkundung der Stadt und Natur ein – und macht den Aufenthalt in Linz besonders abwechslungsreich und die Appartements auch für Urlauber so interessant.