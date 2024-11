Frontalcrash: Autolenker stirbt bei Kollision mit Lkw

Im Unfallwrack des Pkw war eine Person eingeklemmt. Für sie kam leider jede Hilfe zu spät.

Micheldorf in Oberösterreich. Am späten Montagabend kam es auf der B138 Pyhrnpass Straße bei Micheldorf in Oberösterreich (Bezirk Kirchdorf an der Krems) zu einem tödlichen Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Lkw.

Das Auto wurde bei dem Frontalcrash offenbar über eine längere Strecke vor dem Lkw-Sattelzug hergeschoben und blieb dann teils unter der Leitschiene stecken. Der Lastwagen kam etwas später dann schwer beschädigt zum Stillstand. Im Unfallwrack des Autos war eine Person eingeklemmt, die von der Feuerwehr möglichst rasch befreit werden musste. Für die verunfallte Person kam trotz der notärztlichen Maßnahmen leider jede Hilfe zu spät.

Lkw-Lenker wurde bei dem Unfall verletzt

Der Lkw-Lenker wurde bei dem Unfall verletzt und zur Erstversorgung ins Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Kirchdorf eingeliefert. Die umfangreichen Aufräumarbeiten nach der polizeilichen Unfallaufnahme dauerten bis in die Nachtstunden hinein an. Ein Abschleppunternehmen transportierte das Auto-Unfallwrack, ein Lkw-Bergeunternehmen den schwer beschädigten Lkw ab.

Die B138 Pyhrnpass Straße war zwischen Klaus an der Pyhrnbahn und Micheldorf in Oberösterreich für etwa drei Stunden gesperrt.

Die baustellenbedingte Nachtsperre der A9 Pyhrnautobahn in Fahrtrichtung Knoten Voralpenkreuz wurde aufgrund des Unfalls auf der Ausweichroute aufgehoben beziehungsweise verschoben.