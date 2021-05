Wüstes Schreiduell zwischen Hanger und Hafenecker auf oe24.TV

Das U-Ausschuss-Duell zwischen ÖVP und FPÖ auf oe24.TV eskalierte völlig.

Im Interview mit oe24.TV lieferten sich Andreas Hanger (ÖVP) und Christian Hafenecker (FPÖ) einen fulminanten Schlagabtausch. Anlass war das Ermittlungsverfahren der WKStA gegen Bundeskanzler Sebastian Kurz, der sich wegen mehrerer vermeintlicher Falschaussagen verantworten muss. Das Verfahren, das auf einer Anzeige von SPÖ und Neos beruht, scheidet die Geister und sorgte auch im oe24.TV-Studio am Mittwochabend für hitzige Diskussionen.

"Jetzt reg ich mich wirklich auf!"

Das Gespräch zwischen den U-Ausschuss-Fraktionsführern Hanger und Hafenecker artete schnell in ein Schreiduell aus. Denn in dem fast vierzigminütigen Duell flogen die Fetzen auch auf persönlicher Ebene: "Sie sind letztklassig!" und "Sie sind peinlich!" hieß es da unter anderem. "Jetzt reg ich mich wirklich auf!" kündigt Andreas Hanger schließlich an. Was danach geschah, sehen Sie hier im Video.