Führerscheinloser Alkolenker prallte in OÖ nach Sekundenschlaf gegen Baum

Ein Alkolenker ist am Donnerstagvormittag auf der B129 in Alkoven (Bezirk Eferding) gegen einen Baum geprallt. Der Pkw des 47-jährigen Linzers überschlug sich und blieb auf dem Dach in einem Feld liegen. Der führerscheinlose Lenker und ein 49-jähriger Thailänder, der auf dem Beifahrersitz saß, wurden in Spitäler nach Linz gebracht. Laut Polizei erklärte der Linzer, er habe wegen eines Sekundenschlafs die Kontrolle über den Wagen verloren. Ein Alkotest ergab 1,62 Promille.