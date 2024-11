"Geschenkt ist noch zu teuer" - Wirbel um Linzer Christbaum

Gestern ist der Linzer Weihnachtsbaum auf dem Hauptplatz eingetroffen. Die Reaktionen auf den Baum sind gemischt.

Linz. Gestern wurde die 25 Meter hohe Fichte, die von der Marktgemeinde St. Florian gespendet wurde, per Tieflader angeliefert zum Linzer Hauptplatz angeliefert. Die Meinungen zum Christbaum fielen gemischt aus - noch schaut er etwas zerrupft aus. "Der Bam wird von Jahr zu Jahr schircher", schreibt ein User auf Facebook. "Geschenkt ist noch zu teuer", heißt es in einem Kommentar. Ein anderer User verteidigt die Verantwortlichen: "Die Zuständigen haben es noch jedes Jahr geschafft, dass er mit der Beleuchtung super aussieht." Die Stadt Linz erklärt auf Facebook: "Unser Weihnachtsbaum hat einen Transport hinter sich. Davon muss er sich erst einmal erholen. In den nächsten Tagen wird er weiter aufgehübscht."

Dekoriert wird der Christbaum von der Linz AG. Ab Montag wird er mit energiesparenden LED-Lichterketten geschmückt.

Die 25 Meter hohe Fichte ist 68 Jahre alt und 2,5 Tonnen schwer und stammt aus Waldungen des Stifts St. Florian. Anlässlich des 200. Geburtstags von Anton Bruckner kommt die Baumspende auf Vermittlung des Gemeindebunds heuer aus St. Florian, wo Bruckner lange Zeit wirkte.

Am Samstag (23. November) um 17 Uhr soll die feierliche Übergabe des geschmückten Christbaums an die Stadt Linz mit einem kulturellen Rahmenprogramm über die Bühne gehen.