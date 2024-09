Home-Invasion bei Alt-Landesrat: Tipp kam von Einheimischen

Bei dem Prozess am Landesgericht Ried werden sich unter anderem ein Innviertler wegen schweren Raubes verantworten müssen.

OÖ. Der Vorfall muss der Familie vom ehemaligen Landesrat und Unternehmer Josef Fill noch in den Knochen sitzen. Denn die drei vermummten Räuber standen in einer Nacht im Juli 2023 gegen 1 Uhr plötzlich in deren Haus in Gurten, Bezirk Ried. Eingedrungen waren sie in das Gebäude durch ein Fenster im Erdgeschoß.

Daheim waren zu diesem Zeitpunkt Josef Fill, seine Frau und deren Tochter (60). Der ehemalige Politiker, der erst ein paar Tage vor dem schrecklichen Vorfall seinen 84.Geburtstag gefeiert hatte, und die beiden Frauen wurden von den vorerst Unbekannten mit Kabelbindern gefesselt. Das Martyrium dauerte rund eine Stunde, in der die Einbrecher das gesamte Haus durchwühlten.

Doch anstatt die Opfer noch zu befreien, flüchteten die Männer und ließen die Familie gefesselt zurück. Die Angreifer flüchteten mit Uhren, Schmuck und Bargeld im Wert von rund 90.000 Euro.

Gegen 2.15 Uhr konnten sich die drei selbst befreien. Sie erlitten einen großen Schock. Die 60-jährige Tochter, die eigentlich nur zufällig zu Besuch war, musste nach dem fürchterlichen Vorfall sogar ins Spital.

Anstifter soll Innviertler (30) sein

Für den Vorfall sollen die drei Angeklagten, denen heute, Donnerstag, vor dem Landesgericht Ried der Prozess gemacht wird, verantwortlich sein. Zwei Verdächte, ein Nordmazedonier (46) und ein Deutscher (42) waren schnell festgenommen worden. DNA-Spuren im Haus hatten die beiden, die Vorstrafen haben, überführt. Nach einem weiteren Mann, der das Fluchtauto gefahren haben soll, wird noch gesucht.

Der mutmaßliche Anstifter der Bande soll allerdings ein Innviertler sein, also in der Nähe wohnen. Der 30-Jährige, der in Haft sitzt, soll die entscheidenden Hinweise zu dem Raub gegeben haben. Er hätte bei dem Deal laut einem Zeugen aber über Millionen-Beträge, die zu holen seien, gesprochen. Bisher weist der 30-Jährige jegliche Schuld zurück. Den Angeklagten drohen wegen schweren Raubes bis zu 15 Jahre Haft. Es gilt die Unschuldsvermutung.