In Gülle erstickt: Mann in Oberösterreich lag nach Sturz eine Nacht lang tot in Kot-Gemisch

Der 74-Jährige wollte Arbeiten an Tauchpumpe durchführen.

Ein 74-Jähriger hat Donnerstagabend auf seinem Hof im Bezirk Braunau einen Sturz in die Güllegrube nicht überlebt. Er wollte Arbeiten an der Tauchpumpe durchführen und dürfte sich dazu über die Grube gebeugt haben. Er verlor wohl das Gleichgewicht, fiel kopfüber hinein und konnte sich nicht allein befreien. Die Ehefrau entdeckte ihn Freitagvormittag. Die Feuerwehr zog den Mann aus der Güllegrube, der Notarzt konnte nur mehr den Tod feststellen, so die Polizei.