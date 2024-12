In Kaiserstadt: 10.000 Euro Belohnung nach brutalem Überfall ausgelobt

Der Mann wurde im Schlaf überrascht und 45 Minuten gequält.

Nach dem brutalen Überfall in einem Haus in der Kaiserstadt vor rund zwei Wochen ist nun eine Belohnung in der Höhe von 10.000 Euro ausgelobt worden. Es werden zwei Täter gesucht, die maskiert einen Mann im Schlaf überrascht und brutal attackiert haben. Sie fesselten ihn, klebten ihm die Augen zu und forderten Geld. Weil der 44-Jährige in seinem Haus in Bad Ischl (Bez. Gmunden) den Code zum Tresor nicht preisgeben wollte, schlugen sie ihn und sperrten ihn in den Heizungskeller.

Hinweise erbeten an Tel.: 059133 40 3333.