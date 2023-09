Ines Anioli kommt in den Linzer Posthof

Linz. In ihrem Soloprogramm „Goddess“ dreht die Hörfunkjournalistin, Podcasterin und Komikerin Ines Anioli richtig auf. „Wie findest du deinen Weg, wenn du in der Scheiße steckst? Wie geht Selbstliebe? Und wie lässt du deine innere Goddess raus?“ Fragen, die Anioli auch an sich selbst stellt und auf die sie natürlich auch Antworten gibt - die nicht immer ganz ernst zu nehmen sind. ÖSTERREICH verlost Tickets für die Show am 31. Oktober im Linzer Posthof. Zum Gewinnen ein Mail mit dem Betreff "Anioli" an ooegewinn@oe24.at schicken.