Internationale Top-Talente bewerben sich für Professur an Linzer TU

Linz. An der neuen Technischen Universität in Linz, der IT:U (Interdisciplinary Transformation University Austria), werden derzeit zehn Professuren besetzt. Die Bewerbungsfrist endete Anfang April, und das Team um Gründungspräsidentin Stefanie Lindstaedt erhielt knapp 400 Top-Bewerbungen aus der ganzen Welt. Die IT:U startete Ende Februar die Ausschreibung der ersten Professuren. Rund 400 nationale und internationale Experten folgten dem Aufruf. Von den Bewerbungen stammen rund 50% aus dem internationalen Umfeld. Die hohe Zahl an Bewerbungen zeigt, dass die IT:U große Anziehungskraft besitzt. Das Interesse aus Asien und Nordamerika zeigt die internationale Aufmerksamkeit für die Universität. Die IT:U ist eine Bereicherung für den Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort Oberösterreich und wird von Experten aus aller Welt geschätzt und bietet Studenten somit die beste Ausbildung.