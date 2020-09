Mit einem gestohlenen Audi sorgte ein Duo von der Linzer Bahnhofs-Szene für irre Szenen.

Die beiden jungen Männer mit Migrationshintergrund, die wohl der Drogen- und Alk-Szene zugerechnet werden, näherten sich Montagnachmittag in Haselgraben im Bezirk Urfahr-Umgebung einer Geschwindigkeitskontrolle: Bei der versuchten Anhaltung eines mit 80 km/h fahrenden Pkw gab der Lenker Gas und raste ­direkt auf einen Polizisten zu, der sich mit einem Sprung zur Seite retten musste.

Action. Nach kurzer Verfolgungsjagd bremste sich der Audi A 3 plötzlich ein, der Lenker rannte davon. Der Beifahrer (19), der nicht so gut zu Fuß oder voll dicht war, blieb zurück. Dem Amokfahrer gelang allerdings nur bis zu den Abendstunden die Flucht: Da entdeckte eine Fußstreife den mittlerweile namentlich bekannten gesuchten Amokfahrer im Innenbereich des Linzer Hauptbahnhofes. Als der Gesuchte die Cops sah, warf er sich wie in einem ­Actionfilm auf die Knie, streckte die Hände in die Höhe und ergab sich.

Bei den Einvernahmen gab der 23-Jährige zu, den Audi wie auch die Kennzeichen vor einer Woche gestohlen zu ­haben. Er wurde verhaftet.