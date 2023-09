Kasberg: Skigebiet möglicherweise vor Rettung

Unternehmen aus der Region wollen des Kasberg-Skilift erhalten und ihn betreiben.

Grünau. Der Kasberg, das Skigebiet im Almtal im Bezirk Gmunden, könnte wider erwarten doch noch einmal aufsperren: Nachdem sich regionale Unternehmen um einen Pachtvertrag beim Masseverwalter bewarben, könnten die Lifte noch einmal in Betrieb genommen werden. Im Juli meldete das Skigebiet Insolvenz an, weil das Land aufgrund der fehlenden Wirtschaftlichkeit keine Verluste mehr durch Subventionen ausgleichen wollte. Die Bedingung dafür wäre ein ganzjähriger Liftbetrieb gewesen. Dieses Vorhaben scheiterte an Grundbesitzern, die nicht wollten, dass entlang und auf ihren Wiesen gewandert wird.

Wenn die Unternehmer alle Auflagen erfüllen, könnte eine Entscheidung zum Weiterbetrieb der Kasberg-Lifte noch in den nächsten tagen fallen. Vorher gilt es aber noch, gesetzliche Fristen einzuhalten und Gespräche mit den Unternehmen und dem Land zu führen. Wichtig ist auch die Kärung des Liftpreises, damit der Betrieb in der kommenden Wintersaison nicht wieder zum Minusgeschäft wird.