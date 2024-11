KTM auf Stotterkurs: Verhandlungen um Millionenüberbrückung

Der österreichische Motorradhersteller KTM, bekannt für seine sportlichen Maschinen, benötigt dringend eine Finanzspritze. Das Unternehmen soll damit stabilisiert werden.

KTM kämpft um eine Finanzspritze: Der Motorradhersteller aus Mattighofen braucht eine Überbrückungsfinanzierung in Höhe eines dreistelligen Millionenbetrags, wie die Muttergesellschaft Pierer Mobility bekanntgab. In frühen Verhandlungen mit Aktionären und Gläubigern will der Konzern KTM operativ und finanziell stabilisieren, nachdem das Absatzwachstum weltweit nachgelassen hat. Ziel ist es, Lagerbestände abzubauen und die Produktion zu drosseln. Auch wenn noch keine genauen Details zur Summe bekannt sind, soll die Restrukturierung vor allem die Kosteneffizienz bis 2025 verbessern.