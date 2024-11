Lebensgefahr! Allerheiligeprozessionen wegen Amok-Jäger abgesagt

Vier Orte im Mühlviertel sind von der Bezirkshauptmannschaft dringend aufgefordert, angesichts der derzeitigen Situation rund um Roland D., keine Allerheiligeprozessionen abzuhalten.

Altenfelden/Arnreit. Die Polizei hat am Freitag das Fluchtauto des Jägers gefunden, der am Montag zwei Menschen im Mühlviertel erschossen haben soll. Es stand unweit jener Stelle in der Ortschaft Fraunschlag in der Gemeinde Altenfelden (Bezirk Rohrbach), an der die erste Bluttat begangen worden war. Derzeit läuft ein Großeinsatz. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Gesuchte noch lebt. Polizei und Bezirkshauptmannschaft haben dazu aufgerufen, keine Allerheiligenprozessionen abzuhalten.

Konkret wird in den Gemeinden Altenfelden, Neufelden, Kirchberg ob der Donau und Arnreit dringend davon abgeraten, Allerheiligen-Umzüge durchzuführen. Die Pfarren dürften dieser Empfehlung auch nachkommen, so die Polizei.

Fahrzeug des Gesuchten in Waldstück sichergestellt

Auf der Social-Media-Plattform X (vormals Twitter) hatte die Landespolizeidirektion Oberösterreich Freitagmittag bekanntgegeben, dass man das Fahrzeug des Gesuchten in einem Waldstück sichergestellt habe. Es habe einen Hinweis aus der Bevölkerung gegeben, so die Polizei.

‼️Achtung‼️

Fluchtauto gefunden - #Tatverdächtiger ist möglicherweise noch im Bereich #Arnreit und darüber hinaus unterwegs! Meidet unnötige Wege im dortigen Bereich und Wald - bei Sichtung umgehend den #Notruf #133 wählen! — POLIZEI OÖ (@LPDooe) November 1, 2024

Die Person habe das silberfarbene Auto erkannt und die Exekutive verständigt. Grundsätzlich sei dieser Bereich unmittelbar nach den Taten bereits großräumig abgesucht worden, so Polizeisprecher David Furtner zur APA. Wie das Auto nun dorthin gekommen ist, sei nach wie vor Gegenstand der Ermittlungen.