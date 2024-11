Leiche von Amok-Jäger in Nähe von Auto entdeckt

Der im Mühlviertel gesuchte Verdächtige, der am Montag zwei Menschen erschossen haben soll, ist laut Polizei tot aufgefunden worden.

Bereits am Freitag war das Auto des gesuchten Jägers gefunden worden. Am Samstag stellte die Polizei zunächst eine der Langwaffen des Flüchtigen sicher. Dann haben Beamte der Schnellen Interventionsgruppe Oberösterreich (SIG) Samstagmittag die Leiche des mutmaßlichen Doppelmörders in einem Waldstück entdeckt.

2. November 2024, in einem Waldstück tot aufgefunden. Im Bild: Polizei im Umfeld der Fundstelle bei Altenfelden.

Die Leiche des mutmaßlichen Doppelmörders dürfte in der Nähe des Fluchtautos, in einem Wladstück, gefunden worden sein. Es habe keinen Schusswechsel gegeben. Die Polizei geht von einem Selbstmord aus.