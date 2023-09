Den Standort jedes einzelnen Containers der Lenzing AG kann künstliche Intelligenz in Echtzeit liefern - auf der ganzen Welt.

Lenzing. Jeder einzelne Container der Lenzing AG wird von künstlicher Intelligenz überwacht. Vom Hafen, wo der Container verladen wird bis zum genauen Standort des Schiffs am Meer und die Ankunft des Containers in Europa - jeder einzelne Standort kann in Echtzeit angegeben werden. Dafür senden GPS-Sensoren Daten an die künstliche Intelligenz, die diese dann auswertet.