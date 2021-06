Linz: Pensionist lag 16 Stunden hilflos in Badewanne

Eine aufmerksame Nachbarin hat Samstagfrüh einem 83-jährigen Pensionisten in Linz wohl das Leben gerettet. Der betagte Mann war seit Freitag nach einen Sturz rund 16 Stunden hilflos in der Badewanne gelegen.

Der Pensionist war am Freitagnachmittag seiner Wohnung rücklings in die Badewanne gestürzt und konnte aus eigener Kraft nicht mehr aufstehen. Am Samstag gegen 8.00 Uhr verständigte eine besorgte Nachbarin die Polizei, weil sie Hilfeschreie hörte.

Die Polizei brach die Wohnungstür auf und fand den Pensionisten in der Wanne. Er wurde zur Untersuchung in ein Linzer Krankenhaus gebracht.