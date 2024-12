Linz-Wahl: Acht Tage lang Bürgermeister vorab im Neuen Rathaus wählen

Die Beantragung der Wahlkarte und Sofortwahl im Neuen Rathaus ist bis 10. Jänner möglich.

Am 12. Jänner findet in Linz die Neuwahl des Bürgermeisters statt statt. Wer an diesem Tag das Wahllokal nicht aufsuchen kann, hat die Möglichkeit, eine Wahlkarte zu beantragen. Die Beantragung ist bereits jetzt online oder schriftlich möglich, persönlich jedoch erst ab 2. Jänner 2025.

Der persönliche Antrag kann im Neuen Rathaus in der Abteilung Pass-, Melde- und Wahlservice gestellt werden. Die zuständige Stelle befindet sich im 1. Stock, Zimmer 1110. Es kann vor Ort sofort gewählt und die Wahlkarte gleich wieder abgegeben werden. Dies ist von Donnerstag, 2. Jänner , bis Freitag, 10. Jänner möglich. Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr, an Samstagen, Sonn- und Feiertagen ist keine Beantragung möglich. Am Freitag, den 10. Jänner endet die Ausstellung per Gesetz um 12 Uhr.

Folgende Unterlagen sind dafür erforderlich: Ein amtlicher Lichtbildausweis, etwa ein Reisepass, Personalausweis oder österreichischer Führerschein. Der elektronische Führerschein am Handy wird nicht als Identitätsnachweis anerkannt.