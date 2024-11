Linzer Christkindlmärkte öffnen ihre Pforten

Auf den Märkten am Hauptplatz und im Volksgarten locken heuer gleich 113 Verkaufsstände.

Linz. Mit dem Start der Adventzeit öffnen auch die Linzer Weihnachtsmärkte ihre Pforten und bringen stimmungsvolles Flair in die Innenstadt. Der Weihnachtsmarkt im Linzer Volksgarten, der größte seiner Art in Linz, präsentiert sich in diesem Jahr mit einer neuen Attraktion: Ein beleuchteter Eingangsbogen, der vom Hauptbahnhof kommend direkt in das winterliche Märchenland des Marktes führt. Dieser neu gestaltete Zugang ergänzt die bereits im Vorjahr erfolgte Neugestaltung des Haupteingangs zur Landstraße und bringt eine zusätzliche Attraktivierung des beliebten Volksgartenmarktes.

Der Eingangsbogen, geschmückt mit leuchtenden Kugeln in den Farben Rot, Gold und Silber, wird für alle Besucher, die vom Bahnhof kommen, ein Blickfang sein. Die leuchtenden Dekorationen rund um den Volksgarten stehen im Zeichen des Konzepts „märchenhafter Weihnachtszauber“. Diese stimmungsvolle Aufwertung wurde im Stadtsenat einstimmig beschlossen und wird von den Beschickern, der Wirtschaftskammer Oberösterreich und der Stadt Linz gemeinsam finanziert.

113 Verkaufsstände laden heuer ein

Beste Unterhaltung. Auf den beiden Märkten am Hauptplatz und im Volksgarten laden 113 Verkaufsstände fast fünf Wochen lang täglich von vormittags bis 21 Uhr zum Besuch ein. „Mein herzlicher Dank gilt allen Beteiligten, vor allem den engagierten Beschickerinnen und Beschickern, die es jedes Jahr ermöglichen, dass die Linzer Adventmärkte in all ihrer Pracht die Pforten öffnen“, so Markt-Stadträtin Doris Lang-Mayerhofer.

Mit weiteren Neuheiten wird heuer die Aufwertung des Weihnachtsmarktes im Volksgarten fortgesetzt. Beim neuen Volksgarten-Portal gibt es erstmals eine Pop-up-Weihnachtshütte, in der jede Woche wechselnde Aussteller ihr Sortiment präsentieren. Im bei Kindern beliebten Märchendorf laden vier neue Spielhäuschen zum Verweilen ein. Die Bühne ist diesmal zentral im Markt platziert und bietet ein abwechslungsreiches Programm für Groß und Klein. Der „Hop-On-Hop-Off“-Weihnachtszug bekommt beim Volksgarten einen neue und nähergelegene Haltestelle und wird in der Innenstadt wieder seine Runden drehen und die fünf zentralen Adventmärkte verbinden.

40 Brauchtums- und Kulturveranstaltungen locken

Bis 24. Dezember bieten 48 Stände am Hauptplatz und 65 rasenschonend platzierte Stände im Volkgarten ein breit gefächertes Angebot. Knapp 40 Brauchtums- und Kulturveranstaltungen sorgen auf den beiden Märkten für ein abwechslungsreiches Programm. Die offizielle Eröffnung des Christkindlmarktes auf dem Hauptplatz findet am kommenden Samstag um 17 Uhr statt. Im Rahmen der Feier erfolgt auch die Übergabe des Weihnachtsbaumes. Die 25 Meter hohe Fichte stammt aus der Brucknergemeinde St. Florian bei Linz. Am kommenden Sonntag um 15 Uhr wird der Weihnachtsmarkt im Volksgarten offiziell eröffnet.