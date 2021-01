Linzer Wut-Wirtin: ''Wenn ich nicht in Haft bin, sperre ich wieder auf''

Lokal wird wegen angeblich erdrückender Finanzlast geöffnet. Strafe: bis 30.000 Euro.

Großeinsatz der Polizei am Montag in der Linzer Badgasse. Etwa ein Dutzend Beamte stürmen das Lokal Badcafé. Besitzerin Alexandra Pervulesko (51) sperrte ihre Bar um 16 Uhr mitten im Lockdown auf.Wenige Minuten später kommt das Aus. Ein Polizist am Eingang: „Der Abstand ist nicht ein­gehalten, Masken haben Sie keine auf." Ein Gast antwortet: „Sie haben jetzt die Chance, Mensch zu sein." Es nutzt nichts. Es hagelt 96 (!) Anzeigen. Am Abend sprach der Linzer Bürgermeister Kalr Luger (SPÖ) zudem ein Betretungsverbot aus.