Mädchen-Duo schlug bei 13 Autos Scheiben ein

Die erst 12-Jährige und ihre 15-jährige Freundin hatten die Autos aufgebrochen und Kleingeld sowie Elektrogeräte geklaut.

Gleich 13 Autobesitzer mussten sich Montagmorgen in Linz ärgern, weil die Scheiben ihrer Autos in der Nacht zuvor eingeschlagen wurden. Verantwortlich für den Feldzug sollen zwei Teenies im Alter von 12 und 15 Jahren sein. Bei dem Sachschaden blieb es allerdings nicht.

Die beiden Mädchen klauten, nachdem sie die Pkws aufgebrochen hatten, aus den Autos Kleingeld und Elektrogeräte.

Mädchen leben in Wohngruppe

Mit dabei soll auch noch ein dritter Täter gewesen sein. Dieser konnte allerdings unerkannt flüchten. Die Mädchen wurden rasch ermittelt und in der Wohngruppe in Linz, in der sie leben, festgenommen.

Bei ihren Einvernahmen zeigte sich das Teenie-Duo geständig und gab an, allein gehandelt zu haben. Ihr Motiv soll Langeweile gewesen sein.