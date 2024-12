Mann passte Ex-Frau auf Parkplatz ab und stach zu

Der 45-Jährige soll am Mittwochmorgen seiner Ex aufgelauert haben.

Ein 34-Jähriger passte am Montag kurz nach 7 Uhr seine ehemalige Frau, die wahrscheinlich am Weg zur Arbeit war, auf einem Parkplatz in Linz ab. Dort wartete der Mann auf die 31-Jährige und ging, als sie aus ihrem Wagen ausstieg, direkt auf die Frau los.

Dabei stach er ihr mit einem Messer in den Oberkörper. Erst nachdem die 31-Jährige in ihr Auto flüchten konnte, ließ der Angreifer von ihr ab und flüchtete. Die Verletzte schaffte es noch ihre Vorgesetzte anzurufen und um Hilfe zu schreien. Eine Passantin leistete erste Hilfe, während die Chefin die Rettung rief.

Motiv: "Wurde jahrelang nur verarscht"

Die Frau wurde unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung ins Kepler Uniklinikum eingeliefert. Der Täter stellte sich kurze Zeit später bei der Polizei. Der Mann zeigte sich geständig und gab an, von seiner Ex-Frau jahrelang nur "verarscht" worden zu sein. Weiters gab er zu, seine eigene Schlafstätte angezündet zu haben. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Linz wurde der 45-Jährige am Donnerstag in die Justizanstalt Linz überstellt.