Mopedfahrer crasht in Pkw – 16-Jähriger tot

Braunau am Inn. Ein 16-jähriger Mopedfahrer ist am Freitag nach einer Kollision mit einem Pkw nahe der oberösterreichischen Gemeinde Munderfing (Bezirk Braunau) noch am Unfallort verstorben. Der Teenager war gegen 13.00 Uhr auf der Gemeindestraße Baumgarten unterwegs, wo er im Kreuzungsbereich mit der Gemeindestraße Valentinhaft mit einer 36-jährigen Pkw-Lenkerin zusammenstieß.

Die querende Pkw-Lenkerin hatte laut Polizei Vorrang.