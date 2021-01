Ein 73-Jähriger soll seine Ehefrau erstochen haben.

Oberösterreich. In der Nacht auf Sonntag, beziehungsweise in den Morgenstunden soll ein betrunkener 73-Jähriger seine Ehefrau (71) in Aschach/Steyr erstochen haben. Verwandte hätten die Leiche der Frau Sonntagmittag gefunden.

Die Ermittlungen und Befragungen laufen auf Hochtouren, wie der Polizeisprecher der LPD-Oberösterreich gegenüber oe24 bestätigt.

Mehr dazu in Kürze ...