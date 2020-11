Mutter nickte am Steuer ein: Bub (6) in OÖ schwer verletzt

Der auf dem Beifahrersitz befindliche Sohn der Lenkerin aus dem Bezirk Freistadt musste mittels Bergeschere von den Feuerwehren aus dem Wrack befreit werden.

Schwere Verletzung hat ein sechsjähriger Bub am Samstag bei einem Verkehrsunfall im oberösterreichischen Bezirk Freistadt erlitten. Laut Angaben der Polizei fuhr die 24-jährige Mutter des Knaben gegen 14.40 Uhr mit ihrem Pkw auf der Mühlviertler Schnellstraße S10 von Unterweitersdorf in Richtung Freistadt. Im Tunnel Götschka dürfte sie nach eigener Aussage kurz eingenickt sein, wobei sie mit dem Pkw rechts von der Fahrbahn abkam und gegen die Kante einer Tunnelnische prallte.



Der Wagen kam den Angaben zufolge schwer beschädigt quer zur Fahrtrichtung zum Stillstand. Der auf dem Beifahrersitz befindliche Sohn der Lenkerin aus dem Bezirk Freistadt musste mittels Bergeschere von den Feuerwehren Unterweitersdorf und Wartberg ob der Aist aus dem Wrack befreit werden. Das verletzte Kind wurde vom Notarztteam erstversorgt und mit der Rettung ins Kepler Uniklinikum eingeliefert. Die Lenkerin selbst überstand den Unfall mit leichten Verletzungen. Der Tunnel Götschka war in der Richtungsfahrbahn Prag bis zum Ende der Aufräumarbeiten um 16:30 Uhr gesperrt.