Nicht nur Christbäume auch Lkw brannte am Stefanietag

Die Brandursache ist noch völlig unklar.

In den frühen Morgenstunden des Stefanietags kam es im Bezirk Linz-Land in Oberösterreich zu einem LKW-Brand. Gegen 3.30 Uhr wurden zwei Freiwillige Feuerwehren zu einem Einsatz auf einer Zufahrtsstraße zu einem Industriegebiet alarmiert.Der abgestellte Lastwagen mit Ladeaufbau und Kran stand in Flammen. Das Führerhaus brannte vollständig aus. Dank des schnellen Eingreifens der Einsatzkräfte unter Atemschutz konnte der Brand zügig unter Kontrolle gebracht werden. Die Brandursache ist unklar.