Oberösterreicher nach tagelanger Suche tot aufgefunden

Ein 76-jähriger Demenzkranker, der am Donnerstagnachmittag aus einem Linzer Spital verschwunden war, ist am Sonntagnachmittag nach einer groß angelegten mehrtägigen Suche zahlreicher Hilfskräfte in Leonding (Bezirk Linz-Land) tot aufgefunden worden.

Das teilte die Polizei der APA auf Nachfrage mit. Zuvor war bekannt geworden, dass die E-Card des Mannes in einem Waldstück aufgefunden worden war. Dort soll dem Vernehmen nach auch die Leiche des Linzers gefunden worden sein. Näheres war vorerst noch nicht bekannt. Der Mann war am Donnerstag nach einem medizinischen Zwischenfall in die Notaufnahme gebracht worden. Besonders wegen der frostigen Temperaturen wurde die Suche entsprechend intensiv durchgeführt. Noch am Sonntag waren mehrere Feuerwehren samt Drohnen und Suchhunde im Einsatz.