Oberösterreicher von Lastenlift erdrückt - tot

In einer Kunstmühle in Steinhaus bei Wels kam es zu einem tragischen Unfall.

Ein 65-jähriger Pensionist erlitt bei Arbeiten an einem Lastenaufzug in einer ehemaligen Mühle in Steinhaus (Bezirk Wels-Land) tödliche Verletzungen.

Wie erst jetzt bekannt wurde, wollte der Mann offenbar Reparaturarbeiten an dem Lastenaufzug im Gebäude einer alten Kunstmühle durchführen, dabei kam es zu einem Unfall bei dem er tödlich verletzt wurde.

Die Spurensicherung untersuchte den Unfallort, konnte allerdings keine Hinweise für ein Fremdverschulden feststellen.