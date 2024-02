Pensionisten-Paar stürzt mit Auto in Graben – Frau (78) tot

Eine 78-Jährige ist bei einem Verkehrsunfall am Freitagvormittag in Pabneukirchen (Bezirk Perg) ums Leben gekommen.

Der von ihrem 85-jährigen Mann gelenkte Wagen war aus unbekannter Ursache in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen, hatte einen Baum touchiert und war in einen Graben gestürzt, so die Polizei.

Beide Insassen wurden bei dem Unfall schwer verletzt und im Wagen eingeklemmt. Das Paar wurde von der Feuerwehr aus dem Wrack geschnitten und mit Rettungshubschraubern ins Spitäler geflogen. Die Frau, die am Beifahrersitz gesessen war, starb wenig später.