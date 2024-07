Pkw-Lenker rast in Motorradgruppe

Ehemann sah im Rückspiegel, wie seine Frau "durch die Luft geschleudert wurde"

Bad Ischl. Weil er am Steuer eingenickt war, ist ein Tscheche am Samstagnachmittag auf der Salzkammergutstraße (B145) in eine entgegenkommende Gruppe Motorradfahrer gerast. Im Gemeindegebiet von Bad Ischl fiel der 30-Jährige laut eigener Aussage in Sekundenschlaf und geriet auf die Gegenfahrbahn, wo sein Wagen mit dem Motorrad einer 52-jährigen Tirolerin kollidierte. Eine folgende 55-jährige Motorradlenkerin stürzte über die Maschine der 52-Jährigen. Beide Frauen wurden schwer verletzt.

Die 52-jährige Tirolerin war wenige Meter hinter ihrem 57-jährigen Ehemann gefahren, der laut Polizeibericht im Rückspiegel seines eigenen Motorrads mitansehen musste, "wie seine Frau vom Pkw erfasst und durch die Luft geschleudert wurde". Mit schweren Verletzungen und per Rettungshubschrauber wurde die Verunglückte ins Kepler Uniklinikum in Linz geflogen. Die nachfolgend gestürzte 55-Jährige wurde ebenfalls mit schweren Verletzungen in das Salzkammergut Klinikum Bad Ischl gebracht. Die Salzkammergutstraße blieb für knapp zwei Stunden vollständig gesperrt.