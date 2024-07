Badesee-Grapscher bedrohte Teenies mit Mord

Ein 24-Jährige Slowene näherte sich am Naturbadesee Ressnigteich einer 13-Jährigen, packte sie am Kopf und tauchte sie unter Wasser. Dann begrapschte er sie an der Brust. Ertappt, stieß er wüste Drohungen aus.

Ktn. Alarmiert wurde die Polizei wurde von drei Freunden der 13-Jährigen. Die Schüler (12, 13 und 14 Jahre alt), die ihrer Freundin beistanden, wurden von dem irren Badegast der Freizeitanlage mehrfach mit dem Umbringen bedroht, als sie ihn zur Rede stellen wollten. Sprung von Tretboot: 27-Jähriger ertrank im Kalterer See

Am Beachvolleyball-Platz geschnappt Das begrapschte Mädchen war unmittelbar nach dem Vorfall um 17.45 Uhr Hals über Kopf aus dem Ressnigteich geflüchtet. Auch der 24-Jährige entfernte sich von fluchtartigdort, konnte von der Polizei aber im Bereich des angrenzenden Beachvolleyplatzes gestellt werden. Bei der Einvernahme unter Zuhilfenahme eins Dolmetscher auf der Polizeistation zeigte sich der 24-Jährige zum Tatvorwurf nicht geständig. Er wurde angezeigt.