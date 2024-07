Nur bedingte Haft für pädophilen Schauspieler

Am Wiener Landesgericht fand am Freitag der Prozess gegen jenen Schauspieler statt, der einen 13-Jährigen bedrängt haben soll, gemeinsam mit ihm zu masturbieren.

Am heutigen Freitag findet am Wiener Landesgerichtshof der Prozess gegen einen Kärntner statt, der einen 13-jährigen Chorbuben bedrängt haben soll, gemeinsam mit ihm sexuelle Handlungen vorzunehmen. Über Instagram soll der Nutzer die Möglichkeit haben, gemeinsam mit ihm zu masturbieren.

Kennengelernt hat er den Minderjährigen bei einer großen Wiener Bühnenshow. „Ich fand, dass er für so einen jungen Schauspieler eine super Performance abgeliefert hat.“ Über Instagram fand der Täter dann das Profil des Opfers.

Beweismaterial sichergestellt

„Willst du über Video?“; „Würd gern mal mit dir“; „Warum nicht? Bist du feig?“ – dies sind nur einige wenige Auszüge aus den Chats des Kärntners und des Minderjährigen, den die Staatsanwaltschaft vorgetragen hat. Der Bub lehnte die sexuellen Handlungen vehement ab, jedoch ließ der Angeklagte nicht locker.

Täter bekennt sich schuldig

„Ich kann nicht mehr dazu sagen, dass das ein wahnsinniger Durchdreher war. Es steht da alles Schwarz auf Weiß. Da kann ich mich nicht beschönigen“ steht der Kärntner und bekennt sich wegen sexuellen Missbrauchs Unmündiger als schuldig.

Gegenstand der Anklage war ebenfalls der Versuch der Herstellung einer Kindesmissbrauchsdarstellung, die der Täter jedoch zurückverfolgen konnte.

Mildes Urteil

Das Urteil fällt milde aus: 14 Monate bedingte Haft wegen versuchten sexuellen Missbrauchs des Kinderstars und 3000 Euro Schmerzensgeld für das Opfer. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Gefangene in Behandlung

„Ich bin bei der Männerberatung in Wien. Ich kann total viel aufarbeiten, sodass so was Peinliches nicht wieder passiert.“ Seinen Job als Schauspieler übt der Täter in Zukunft nicht mehr aus.