53-Jähriger stirbt bei Baggerseen in Rankweil

Vorarlberg. Am Dienstagabend kam es bei den Baggerseen in Rankweil (Bezirk Feldkirch) zu einem Todesfall. Laut anwesenden Badegästen befand sich der 53-jährige Deutsche alleine bei den Baggerlöchern auf den Knien im Wasser. Aufmerksame Badegäste konnte ein verändertes Verhalten des Mannes feststellen. Passanten eilten unverzüglich zu dem Mann in das Wasser und zogen ihn an Land.

Ersthelfer begannen sofort mit Maßnahmen der Wiederbelebung. Die Reanimation wurde schließlich durch den Notarzt ohne Erfolg beendet. Die Erhebungen ergaben keine Hinweise auf Fremdverschulden.

Eine sanitätspolizeiliche Obduktion wurde verfügt.