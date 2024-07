Bade-Drama: Schwimmer im Traunsee ertrunken

In Traunkirchen (Bezirk Gmunden), am Westufer des Traunsees, ist am Dienstag ein Schwimmer ertrunken.

Oberösterreich. Am Dienstagnachmittag um etwa 15 Uhr wurde die Wasserrettung zu einer Suche nach einer vermissten Person im Wasser in der Nähe von Traunkirchen alarmiert. Ein Rettungsschwimmer konnte die Person wenig später in etwa fünf Meter Wassertiefe orten und ans Ufer bringen. Die Bootsbesatzung begann sofort mit Reanimationsmaßnahmen. Die noch immer reglose Person wurde dem rasch eintreffenden Notarzt und dem Rettungshubschrauber übergeben, berichtet die Wasserrettung Oberösterreich über den Einsatz. Der Notarzt des eingesetzten Notarzthubschraubers "Martin 3" konnte leider nur mehr den Tod der Person feststellen. Nähere Hintergründe waren vorerst noch nicht bekannt.